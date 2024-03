Juventude freia sequência do Inter, empata e deixa semi indefinida no RS

Acusação de racismo

Um torcedor do Juventude foi retirado do estádio acusado por um torcedor do Inter de cometer ato de injúria racial. Identificado, ele foi encaminhado ao posto policial pela Brigada Militar.

A FGF informa que um torcedor do Juventude foi acusado de praticar ato de racismo direcionado à torcida do Inter, durante o 1º tempo entre @ECJuventude e @SCInternacional, pelas semifinais do Gauchão Ipiranga 2024, na tarde deste domingo (17), no Estádio Alfredo Jaconi. pic.twitter.com/D0awnmIVRv -- Federação Gaúcha de Futebol (@OficialFGF) March 17, 2024

Gols e melhores lances

Pegou, Gabriel! Enner Valencia entrou cara a cara com o goleiro do Juventude, tentou o drible, e Gabriel ficou com a bola, aos 23 minutos do primeiro tempo.

Perdeu, Valencia! Valencia recebeu cruzamento, sem marcação, com o goleiro já caído, mas chutou em cima de Gabriel e perdeu o gol, aos 25 do primeiro tempo.