São Paulo: James sente desgaste e ainda não está pronto para 90 minutos

O Tricolor entende os reportes como normais. James ficou muito tempo parado e ainda tem pouco ritmo de jogo, além de que a maioria dos jogadores também faz reportes parecidos nos formulários.

Classificação e jogos Paulista

James tem entrado no time de forma gradativa e atuou 31 minutos no último jogo. Foi a participação mais longa do meia, que já tinha jogado 14 minutos contra o Palmeiras e 19 minutos diante da Inter de Limeira.

Canal do São Paulo

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.