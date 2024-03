Presos e foragidos possuem ligação com organizada do Sport, diz polícia

Dois suspeitos foram presos dentro de casa, e o terceiro, na sede da torcida Jovem. Com os envolvidos foram apreendidos os celulares, além de drogas.

Os envolvidos podem responder por tentativa de homicídio, dano ao patrimônio, associação criminosa e vandalismo. Os crimes variam entre 12 e 30 anos de prisão.

A Polícia Civil trabalha com a suspeita de crime premeditado. O que ainda falta esclarecer é se o ataque seria ao ônibus da TUF, organizada do Fortaleza rival à do Sport, e não ao ônibus da delegação do time cearense.