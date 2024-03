Arthur Elias volta a convocar Marta e Cristiane para a seleção; veja lista

O que aconteceu

A seleção disputará a SheBelieves Cup em abril, nos Estados Unidos. O Brasil terá compromissos no dia 06, contra o Canadá, e no dia 09, contra Japão ou EUA, no que pode ser a final ou a disputa de terceiro lugar.

Marta e Cristiane voltaram a aparecer na convocação de Arthur Elias. As duas veteranas ficaram de fora da equipe que disputou a Copa Ouro recentemente — o Brasil foi vice-campeão, perdendo a final para os EUA por 1 a 0.

Apenas oito jogadoras que disputaram a Copa Ouro apareceram na lista de hoje. São elas: Yasmim, Antônia, Lauren, Tarciane, Thaís Ferreira, Duda Sampaio, Vitória Yaya e Gaby Portilho.

O Corinthians é o clube mais representado na convocação de hoje, com oito atletas. O Orlando Pride, time de Marta, cederá três atletas ao Brasil.