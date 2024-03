Vini ameaçou não atuar em jogo do Real devido a postagem do clube, diz site

Uma publicação do perfil oficial do Real Madrid gerou irritação de Vinícius Jr, de acordo com o portal espanhol Relevo.

O que aconteceu

O atrito surgiu a partir de um story no perfil no Instagram do Real Madrid. O clube publicou foto de Vinícius Jr em 29 de fevereiro, dois dias antes de partida contra o Valencia pelo Campeonato Espanhol.

O motivo da irritação foi uma figurinha. Além da foto de Vinícius Jr, o responsável pela postagem incluiu outros ícones, entre eles o logotipo da dupla israelense de DJs 'Vini Vici' — na qual há uma ilustração representando a Teoria da Evolução, com o macaco se tornando homem.