Santos: Carille traça planos para o ataque e auxilia Pedrinho a 'respirar'

Com Pedrinho em baixa, Otero deve voltar a atuar pela ponta contra a Portuguesa pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Otero fez uma partida muito acima da média contra a Inter de Limeira e não deve deixar o time.

O Pedrinho é esse jogador mesmo de olhar para frente, de tentar drible. Estamos tentando falar com ele para, em alguns momentos, pisar na bola, para que o nosso time chegue no campo de ataque. Ele é muito rápido, ele busca essa bola para frente, e tem alguns momentos que, acabou de roubar a bola, tem alguns momentos que é importante você tocar, respirar, para que a gente fique com a bola. A gente tem trabalhado isso muito com ele

Fábio Carille

Carille também explicou a condição física de Morelos e revelou um bate-papo com o técnico Pedro Caixinha sobre o jogador. O treinador do RB Bragantino treinou o atacante na Escócia por dois anos e fez elogios.

Morelos deixou a desejar nos últimos jogos e abrirá espaço para Furch ser titular no domingo. Carille voltará a testar e rodar os jogadores no ataque para reavaliar suas situações.