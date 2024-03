Cunhada é presa por vazar vídeos explícitos de jogador da Coreia do Sul

A cunhada de Hwang Ui-jo foi condenada a três anos de prisão por publicar vídeos explícitos do jogador e tentar chantageá-lo.

O que aconteceu

Ela, que não foi identificada, foi acusada de compartilhar os vídeos nas redes sociais. A mulher se passou por uma ex-namorada que acusava Hwang de infidelidade.

O escândalo veio a público depois do término de Hwang com a cantora Hyomin, do grupo KPop T-ara.