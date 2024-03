Jogador da Inter de Milão aperta genital de adversário na Champions; veja

O VAR revisou o lance, mas não sugeriu revisão. O árbitro de vídeo não interpretou o lance como uma agressão para cartão vermelho, único motivo pelo qual poderia chamar o juiz de campo.

SE LIGA NA PEGADA DO THURAM NO SAVIC...



Var não chamou, ficou por isso mesmo. pic.twitter.com/ypSgakb1xy -- Diário de Torcedor (@DiarioGols) March 13, 2024

Atlético vence com bola rolando e nos pênaltis

A Inter até saiu na frente no Cívitas Metropolitano, com Dimarco. Griezmann, ainda no primeiro tempo, e Depay, na reta final, viraram o duelo para 2 a 1 e levaram o jogo para a prorrogação.

Nos pênaltis, brilhou a estrela de Oblak. O goleiro do Atlético de Madri defendeu as cobranças de Alexis Sánchez e Klaassen e ainda viu Lautaro isolar a sua batida. Os Colchoneros venceram por 3 a 2 nas penalidades.