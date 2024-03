Allianz faz pelada em grama interditada enquanto Palmeiras joga em Barueri

A WTorre promoverá uma pelada no gramado do Allianz Parque enquanto o Palmeiras estiver enfrentando a Ponte Preta, no sábado (16), às 18h (de Brasília), na Arena Barueri, pelas quartas de final do Paulistão. A FPF interditou o gramado do Allianz pelas péssimas condições desde o início de fevereiro.

O que aconteceu

No sábado (16), o Allianz receberá a 11ª edição do 'Dia de Craque', com Paulo Nunes e Euller — ex-jogadores do Palmeiras — como técnicos. O jogo será de noite, com refletores ligados, como se fosse um jogo de verdade.

Após a publicação da reportagem, a WTorre informou que o Dia de Craque só terá a data oficializada após a liberação do gramado, mas as vendas continuam para os clientes interessados. Os vendedores afirmam que o evento está mantido