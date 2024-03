Sensação do Carioca já teve Zinho como investidor e Edmundo por 2 jogos

Rival do Vasco na semifinal do Carioca com um time de jovens, o Nova Iguaçu já teve um outro perfil em sua história, que contou com participações dentro e fora de campo de medalhões do futebol brasileiro: Zinho e Edmundo.

Zinho já foi investidor, jogador e treinador do Nova Iguaçu. O tetracampeão mundial com a seleção brasileira nasceu no município que fica na Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio.

O investimento no Nova Iguaçu foi quando ele ainda defendia o Palmeiras, em 1997. O ex-meia tornou-se um dos sócios do clube, que ainda dava seus primeiros passos e galgava degraus maiores tanto em estrutura quanto em competitividade.