Prefeito do Rio dá prazo para projeto de São Januário ser votado na Câmara

Após reunião com o presidente do Vasco, Pedrinho, e com o vereador Alexandre Isquierdo, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, garantiu que o projeto de modernização de São Januário está pronto para ser apresentado na Câmara dos Vereadores e deverá ser votado em 30 a 45 dias.

O que aconteceu

O que será colocado em votação é o potencial construtivo do estádio. A ideia é transferir o de São Januário para outras regiões da cidade, com o Vasco tendo o direito de vendê-lo no mercado e utilizar os recursos para financiar a reforma.

Potencial construtivo é a autorização dada pelo município para construção acima do permitido pelo zoneamento em determinado terreno. Ou seja, é um acréscimo ao direito de construir, que possibilita aumentar o número de pavimentos e/ou a área de construção.