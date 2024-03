Fla x Flu será às 21h de sábado; Maraca é liberado para Vasco x Nova Iguaçu

Flamengo e Fluminense se enfrentarão às 21h deste sábado (9), no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. O estádio também foi liberado para receber Vasco x Nova Iguaçu, no dia seguinte (10), às 18h30.

O que aconteceu

O horário inicial sugerido para o Fla x Flu havia sido 18h. Não houve, porém, consenso entre clubes e detentoras dos direitos de transmissão. Cogitou-se, também, 16h, mas a possibilidade de um forte no calor no Rio de Janeiro foi levada em consideração, o que poderia afetar a qualidade técnica do espetáculo.

No caso de Vasco x Nova Iguaçu, o consórcio aceitou o pedido do Cruzmaltino. O clube e os gestores do TPU (Termo de Permissão de Uso) - Flamengo e Fluminense - viveram batalhas judiciais nos últimos anos sempre que os vascaínos desejaram mandar jogos no Maracanã. Desta vez, porém, houve um acordo e não foi necessário judicializar a questão.