Confira as 10 maiores contratações da janela de transferências

O colunista Rodrigo Mattos listou no quadro "Finanças do Esporte", no De Primeira, as 10 maiores contratações da janela de transferências que se encerrou ontem (7) no futebol brasileiro.

O Botafogo lidera a lista com Luiz Henrique (que custou R$ 86 milhões) e o Flamengo tem três das quatro maiores contratações. O Palmeiras aparece em quinto, e Corinthians, Inter, Vasco e Atlético-MG completam o top-10 (confira abaixo).

Maiores contratações da janela

1 - Luiz Henrique (Botafogo) - R$ 86 milhões