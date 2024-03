América-RJ anuncia Romarinho, filho de Romário, atual presidente do clube

Romário celebrou o acerto do filho com o América-RJ. "Vamos juntos nesse nosso novo desafio. Papai do Céu no comando sempre!", comentou o ex-atacante na publicação do clube.

O América é o 14° clube de Romarinho na carreira. O jogador já passou por Brasiliense, Vasco, Zweigen Kanazawa-JAP, Macaé, Tupi, Figueirense, Maringá, Joinville, Novo Hamburgo, Icasa, Blumenau, Atlético Catarinense e Destroyers-BOL.

Negócio de família

Romário assumiu a presidência do América-RJ no começo deste ano. Ele venceu o pleito que foi disputado em novembro do ano passado.

O Baixinho presidirá o clube até 2026. Ele concilia o seu trabalho na equipe com o seu cargo de Senador.