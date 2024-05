O Galo dá o exemplo para ajudar as vítimas da enchente gaúcha

Neste momento o Atlético Mineiro treina no Terreirão do Galo com renda em benefício das vítimas das enchentes em todo o Rio Grande do Sul.

Antes de começar o treinamento, com o estádio colorido pelas cores da bandeira gaúcha, os jogadores formaram um círculo no meio de campo e ouviram o hino do Estado do Rio Grande do Sul.

Eis aí um belo gesto que o futebol deve imitar em todo país.