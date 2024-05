Com dois de Gvardiol, Manchester City goleia Fulham e assume a liderança do Inglês

O Manchester City venceu o Fulham neste domingo, por 4 a 0, no Craven Cottage, e assumiu a liderança do Campeonato Inglês. Gvardiol (2x), Foden e Julian Álvarez marcaram os gols do jogo, válido pela 37ª rodada da competição.

Ainda com um jogo a menos, o time de Pep Guardiola ultrapassou o Arsenal na tabela. Agora, a equipe possui 85 pontos - dois a mais que o vice-líder. Os comandados de Arteta entram em campo neste domingo, contra o Manchester United.

O Fulham, por sua vez, não possui mais objetivos na competição. A equipe, que ocupa a 13ª posição com 44 pontos, já se livrou do rebaixamento e também não tem mais chances de conquistar uma vaga para uma competição continental.