Atlético-MG lota arena em treino beneficente; presidente apoia paralisação

Quase 37 mil pessoas lotaram a Arena MRV neste sábado (11) para acompanhar o treino aberto do Atlético-MG. A iniciativa tem como objetivo arrecadar doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Ao todo, 36.871 foram vendidos, e o clube arrecadou R$ 666.090,00. As entradas custaram entre R$ 10 e R$ 20.

A arena foi decorada com faixas nas cores da bandeira do Rio Grande do Sul. O mascote do clube apareceu no gramando com a bandeira "Solidariedade em Massa", também nas cores verde, vermelho e amarelo.