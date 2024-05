City goleia o Fulham e ?seca? Arsenal na briga pelo título do Inglês

O destaque do jogo foi o zagueiro Gvardiol, que fez dois gols.

Lances importantes

0x1 - Gol do Manchester City. Jogadaça de pé em pé até De Bruyne encontrar um bom passe para Gvardiol. O zagueiro belga atuou como um bom atacante, rabiscou a marcação e bateu de pé direito, com categoria, para abrir o placar para os visitantes aos 13 do primeiro tempo.

0x2 - Gol do Manchester City. Foden conta com uma sobra de bola após jogada de Bernardo Silva e bate fraquinho, mas rápido, para vencer o goleiro Leno aos 14 do segundo tempo.

0x3 - Gol do Manchester City. Após jogada ensaiada, Bernardo Silva cruzou a bola para o segundo pau e Gvardiol chegou encostando na bola para balançar a rede, aos 25 do segundo tempo. O lance chegou a ser revisado e confirmado pelo VAR.

0x4 - Gol do Manchester City. Álvarez sofreu pênalti e ele mesmo chamou a responsabilidade para fechar o placar aos 56 do segundo tempo.