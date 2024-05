Al Ain, de Crespo, perde para Yokohama Marinos e sai atrás na final da Champions da Ásia

O Al Ain, time do técnico argentino Hernán Crespo, ex-São Paulo, perdeu para o Yokohama Marinos neste sábado, por 2 a 1, no Nissan Stadium, no jogo de ida da final da Champions da Ásia. Abbas marcou o único gol do time dos Emirados Árabes Unidos, enquanto Uenaka e Watanabe balançaram as redes para os japoneses.

O Yokohama tem a vantagem do empate para o jogo da volta, enquanto o Al Ain precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para ficar com a taça. As equipes voltam a se encontrar no próximo dia 25, nos Emirados Árabes Unidos.

Antes, o time de Crespo encara o Al Ittihad Kalba, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Emiradense. O Yokohama tem pela frente o duelo contra o Albirex Nigata, na quarta-feira, pelo Campeonato Japonês.