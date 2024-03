Inter contrata técnico ex-Santos e Athletico-PR para time sub-20

O Internacional definiu a contratação do técnico Pablo Fernandez, de 48 anos, que estava na Ferroviária-SP para o time sub-20.

O que aconteceu

Fernandez chega ao clube gaúcho para assinar contrato de dois anos. A contratação está em trâmites finais.

A carreira do profissional tem passagens pelas categorias de base do Santos, do Athletico Paranaense e do Red Bull Bragantino. No Bahia ele chegou a ser auxiliar técnico do time principal.