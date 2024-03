Flamengo chega a acordo com Lille e encaminha venda de Thiago Maia ao Inter

O Flamengo chegou a um acordo com o Lille e encaminhou a venda do volante Thiago Maia ao Internacional. Depois de meses de negociação, o jogador vai assinar com o clube gaúcho.

O que aconteceu

As conversas voltaram a caminhar nos últimos dias. O negócio chegou a ficar travado por algumas semanas. O jogador ainda não assinou com o Inter e os clubes correm para finalizar as tratativas ainda hoje (7).

O Internacional compra 50% dos direitos do jogador. O principal entrave na negociação era a porcentagem entre Flamengo e Lille, que tinham 50% cada.