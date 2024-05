Luis Enrique elogia 'lenda' Mbappé e diz: 'todos sabem para onde ele vai'

Técnico do PSG, Luis Enrique foi bombardeado por perguntas sobre a saída de Kilian Mbappé. O comandante chamou o francês de "lenda do PSG" e afirmou que "todo mundo sabe" qual será o destino do jogador. O Real Madrid deve ser o próximo clube do campeão mundial.

Só posso falar maravilhas sobre ele, tanto como jogador, quanto pessoa. Entendo sua decisão. Ele é uma lenda do clube, deu tudo pelo clube e o clube deu tudo a ele. Desejo o melhor para ele. Ainda não disse para onde vai, mas acredito que está claro. Não tenho mais nada a dizer. Nenhuma queixa. Orgulhoso por ter vivido este ano com Mbappé. Luis Enrique

O que mais Luis Enrique falou

'Todos sabíamos há tempo': "Isso [saída de Mbappé] é algo que todos nós sabíamos há muito tempo. Todos vocês sabiam. [...] Estou convencido de que, independentemente dos jogadores que estejam, seremos mais fortes no próximo ano".