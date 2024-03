Presidente do Santos nega convite a Robinho em churrasco e explica ida a CT

A íntegra do programa com Marcelo Teixeira vai ao ar na segunda-feira (11), às 10h (de Brasília), no canal do Youtube do UOL Esporte.

O que ele mais disse

"Não vou entrar no mérito da condenação, porque é uma questão que a justiça vai definir. Isso estou dizendo em termos de Brasil, porque na Itália já está [condenado]. Ele terá que responder pelos seus atos, como já respondeu. A Justiça Italiana tomou sua decisão e eu não vou avaliar se está correta, se foi exagerada, não vou entrar nesse mérito. Está lá decidido, foi condenado e ele responde por isso."

"Eu não tenho nenhum problema em assumir responsabilidades. Se eu, como presidente, se algum componente da minha diretoria ou do departamento de futebol profissional tivesse convidado o Robinho, eu assumiria essa responsabilidade. Eu só soltei a nota depois, porque fui averiguar com o Gallo, com o Carille, com o Leo, que também tem uma relação com o Robinho, se alguém havia convidado o Robinho para fazer parte da confraternização. E a resposta de todos foi que não. Então, perguntei o motivo de ele estar lá, porque tinha que ter um motivo."

Tenho uma relação [com o Robinho] e sei dividir muito bem essa relação. A minha relação com ele é de carinho, de apreço e de respeito como atleta, pelo que ele fez para o Santos e para o futebol brasileiro. Não concordei [com a presença dele no CT] e ninguém do Santos convidou o Robinho para fazer parte de um evento do futebol profissional. Marcelo Teixeira

"Sabemos muito bem dividir essas situações. Não há nenhuma justificativa ou motivo para o Robinho estar fazendo parte, diferentemente de quando fiz o convite para o Fábio Costa ir comigo ao Morumbis para homenagear o Serginho Chulapa ou do Leo que participa ativamente das homenagens".