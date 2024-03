Brasil x México: onde assistir à semifinal da Copa Ouro

Nas quartas de final, a seleção venceu a Argentina por 5 a 1. Na fase de grupos passou na primeira colocação do Grupo B, que contava com Colômbia, Porto Rico e Panamá.

Classificação e jogos Copa Ouro (F)

Já o México foi o primeiro do Grupo A, que tinha os Estados Unidos, Argentina e República Dominicana. As mexicanas também estão invictas, com três vitórias e um empate. Elas venceram as paraguaias nas quartas por 3 a 2.

Brasil x México - Semifinal da Copa Ouro

Local: Estádio Snapdragon, em San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos

Data: 6 de março, às 21h

Transmissão: ESPN e Star+