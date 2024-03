Santos: Carille confirma jogo na Vila e diz o que faltou contra Bragantino

O técnico Fábio Carille analisou a derrota para o Bragantino e confirmou o palco do jogo dos Santos nas quartas de final do Paulistão.

O que aconteceu

Carille reconheceu o "jogo abaixo" do Peixe e disse o que faltou ao time no jogo de hoje. Para ele, faltou concentração e os jogadores tomaram muitas decisões erradas. O Bragantino ficou com um a menos durante quase todo o segundo tempo, e terminou o jogo com nove em campo.

Ele também cravou que a partida contra a Portuguesa será disputada na Vila Belmiro. Nos últimos dias, foi ventilado que o Santos poderia mandar a partida na Neo Química Arena, estádio do Corinthians — o rival foi eliminado ontem.