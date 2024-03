'Os caras estão acabando com o Corinthians', diz Mauro Cezar sobre dívidas

Mauro Cezar Pereira comentou no UOL News Esporte a dívida de R$ 100 milhões do Corinthians só em direitos de imagem. Segundo o colunista do UOL, o clube está passando por um processo de deterioração devido ao acúmulo de passivos e de más gestões.

'Essa é a maneira de colocar a casa em ordem': "Se houvesse fair play financeiro, com essa dívida aí, o Corinthians não teria contratado Garro, Coronado, Matheuzinho, ninguém. Simplesmente porque ele não cumpriu com o básico, que é remunerar os profissionais que ele mesmo contratou. Então, o fair play financeiro não impediria o Palmeiras de comprar o Aníbal Moreno ou o Flamengo de contratar o De La Cruz. O fair play financeiro impediria o Corinthians de ir ao mercado, é como se fosse um transfer ban monstro, você não pode comprar porque você não pagou. E é muito necessário que se faça isso no futebol brasileiro, vai custar caro para quem faz má gestão, mas é a maneira de colocar a casa em ordem".

'Por que não resolveu arrumar a casa?': "Isso que é matéria do Corinthians, isso que tem que ser o noticiário do Corinthians para o bem do clube. O torcedor tem que cobrar isso - 'eu quero saber a real, o que está acontecendo?', 'Por que não paga?', 'Por que vem falar em contratação e não paga salário?', 'Por que essa diretoria assumiu e, em vez de ficar nessa rodada viva, não colocou as cartas na mesa e resolveu arrumar a casa?' Ah, mas o Corinthians tem que ter um time bom para competir, ser premiado, e com premiação pagar as contas. Começou já o ano, cadê a competição? Foi eliminado com uma rodada antes do Campeonato Paulista. Então, você vê como essa teoria é tacanha, isso não existe, é uma piada, é uma conta que não fecha. Se ganhar tudo, somar todas as premiações, ainda assim não consegue pagar essas contas todas? Bota na ponta do lápis ou da calculadora, soma tudo, são dívidas e mais dívidas, isso aí é só a pontinha do iceberg".