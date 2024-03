Gobbi diz que Conmebol escalou juiz para 'operar' Corinthians: 'Certeza'

Mário Gobbi se referiu à morte de Kevin Espada, torcedor boliviano que foi atingido por um sinalizador naval atirado pela torcida do Corinthians. O jovem de 14 anos morreu durante o jogo entre Corinthians e San José, ainda pela primeira fase, em Oruro, na Bolívia. Doze corintianos ficaram presos por um período na Bolívia. Depois de dois meses todos estavam no Brasil e ninguém foi condenado.

Não fomos bi da Libertadores em 2013 por causa de Oruro. Não acho, tenho certeza. Como um 'time homicida' pode ser campeão da Libertadores? O Corinthians foi massacrado pela mídia esportiva brasileira, como sendo o homicida do Kevin. Mas o jogo não foi no Brasil, o mando não era do Corinthians, o policiamento era de Oruro, etc. Não compramos luminoso, não demos passagem, ingresso, e não temos controle sobre a conduta do torcedor [...] Carregamos essa pecha por culpa da imprensa brasileira. Nos imputaram um crime.

Trocar técnico é um câncer no futebol

As recorrentes trocas de técnicos são um grande problema do futebol brasileiro. O ex-mandatário opinou que elas escondem os problemas com jogadores.