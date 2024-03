'Quando o Pato chegou, o Guerrero ficou bicudo', revela Mário Gobbi

"Na renovação, o presidente era o Roberto [de Andrade], eu já tinha saído. Ele pediu 7 milhões de dólares de luvas em dinheiro, à vista. Chegamos a 5 milhões, parcelado. Ele não quis. Existe isso? Fora o salário, que era [alto]. Nós iríamos reconhecer, mas não dá para atualizar o salário de todo mundo porque chegou um jogador com salário maior. Não há clube que aguente", completou.

Mário Gobbi avaliou que Guerrero ficou encantado com a proposta do Flamengo e, por isso, pediu valores tão altos na hora de renovar. No entanto, o ex-dirigente acredita que o jogador peruano tinha um salário menor no clube carioca.

"Ele caiu no canto do Flamengo. E parece que ganhava menos no Flamengo do que ia ganhar com a nossa proposta", disse Mário Gobbi.

