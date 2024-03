'Escrito nas estrelas': Nova camisa do Cruzeiro celebra taças entre 92 e 95

O Cruzeiro anunciou, hoje, o lançamento de sua camisa nova para a temporada de 2024.

O que aconteceu:

Feitas pela Adidas, as camisas são inspiradas no manto utilizado nas conquistas do clube entre 92 e 95, que começou com a conquista invicta do Mineiro.

Os momentos "escritos nas estrelas" foram seis títulos: Campeonato Mineiro (92 e 94), Supercopa Libertadores (92), Copa do Brasil (93), Copa Master da Supercopa (95), Copa de Ouro Nicoláz Leoz (93).