Ruiz: 'Decisão do SPFC impedir coletiva do Palmeiras foi no calor do jogo'

A apresentadora Marília Ruiz informou no Fim de Papo que a decisão do São Paulo de barrar a coletiva de imprensa do Palmeiras foi tomada no calor do Choque-Rei, marcado por polêmicas de arbitragem e pela guerra de narrativas entre os dois clubes após o empate no Morumbis.

'Essa decisão foi tomada no calor do jogo': "Segundo o Palmeiras, a sala de imprensa que os visitantes estão usando é um problema com a WTorre no Allianz Parque, que não tem mais sala do visitante, mas que está todo mundo usando lá e que é feito da melhor forma possível. Melhor forma possível mais ou menos, porque a depender do jogo tem gente sentada no chão, não é exatamente uma sala de imprensa. Aí eu perguntei para dirigentes do São Paulo quando foi decidida essa retaliação, se foi decidida antes de o jogo começar, se foi depois da Supercopa, porque passou muito tempo do último São Paulo x Palmeiras, em outubro, no Brasileirão, para ontem. A informação que eu tenho é que essa decisão foi tomada no calor do jogo, antes de o jogo acabar, não foi uma coisa prévia".

'São Paulo pode ser denunciado por isso': "Então, foi tudo na base do você é bobo, você é feio, você não vai usar minha sala de imprensa. O problema é que o São Paulo pode ser denunciado porque tem um artigo no regulamento do campeonato que diz que o mandante precisa obrigatoriamente oferecer ao visitante as condições para que os jogadores deem entrevista na zona mista e o técnico dê entrevista depois do jogo. Se não houver sala de imprensa visitante, é necessário oferecer a do mandante, nem que seja depois de o mandante falar, o que não aconteceu".