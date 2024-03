Quem foi bem e quem foi mal no empate do São Paulo

O São Paulo acabou levando o empate ontem do Palmeiras no clássico, finalizado em 1 a 1. Por conta do resultado, a equipe contou com um jogador que não foi tão bem em campo, enquanto outro se destacou. Confira:

Foi bem

Alisson: Fez o gol do São Paulo na partida, sendo fundamental não só na marcação, mas também no ataque, participando de jogadas ofensivas.

Foi mal

Luciano: Teve dificuldade para se adaptar ao esquema com três zagueiros, e com a bola, não criou jogadas efetivas de ataque.