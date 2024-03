'Briga de 5ª série': Trajano detona SPFC por impedir coletiva do Palmeiras

O comentarista José Trajano criticou no Posse de Bola a diretoria do São Paulo por vetar a coletiva de imprensa de Abel Ferreira após o polêmico empate com o Palmeiras no Morumbis.

'Parece briga de quinta série': "O jogo foi chato e equilibrado. Teve momentos interessantes e desinteressantes. O mais desinteressante ocorreu depois do jogo, com essa história de o São Paulo proibir o Palmeiras de dar coletiva no Morumbis. Parece briga de criança, de quinta série, pirraça — 'você falou mal', 'o seu assistente riu', 'não deram pênalti ao nosso favor, então você não vai falar'. Isso alimenta essa cizânia, essa brigalhada imbecil, ridícula, que cerca o futebol, principalmente fora do estádio".

'Esse tipo de birra revela o despreparo do dirigente brasileiro': "Não podemos esquecer que nesse fim de semana houve conflito entre torcidas do Atlético-MG e do Cruzeiro e morreu gente, nós tivemos recentemente aquela agressão ao time do Fortaleza, ferindo vários jogadores do Fortaleza. Esse tipo de birra não leva a nada e mostra o despreparo do dirigente brasileiro. Por mais que o cara tenha rido, falado uma frase fora de contexto, o clube São Paulo, o grande São Paulo, dono desse estádio imenso e histórico que é o Morumbis, proibir de dar coletiva, isso é terrível".