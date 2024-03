Zaneratto faz dois gols, Brasil goleia Argentina e vai à semi da Copa Ouro

Em partida inspirada, a seleção brasileira feminina venceu a Argentina por 5 a 1, na madrugada deste domingo (3), no Estádio BMO, em Los Angeles, e garantiu vaga na semifinal da Copa Ouro.

Vitória Yaya, Yasmin, Bia Zaneratto, duas vezes, e Gabi Nunes fizeram os gols do Brasil, que avança com 100% de aproveitamento na competição, com quatro vitórias em quatro jogos, sendo 12 gols marcados e apenas um contra.

O próximo adversário da seleção brasileira sairá do confronto entre México e Paraguai.