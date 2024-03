Payet e Vegetti dão show, Vasco goleia e pega Nova Iguaçu na semifinal

A vitória do Vasco ficou marcada pelo brilho da dupla Payet e Vegetti. Cada um marcou um gol com assistência do outro. O meia francês ainda participou do gol de Adson e deu o passe para o tento de David.

Classificação e jogos Carioca

O time de Ramón Díaz entrou em campo precisando da vitória para se classificar, mas construiu o resultado com muita tranquilidade. O Vasco abriu o placar com menos de três minutos e teve o controle do jogo do início ao fim.

Como foi o jogo

O Vasco foi muito eficiente no primeiro tempo e converteu as duas melhores chances que criou. Payet e Adson marcaram após belas tramas coletivas. O time de Ramón Díaz teve o controle do jogo, não sofreu grandes perigos, mas tampouco amassou a Portuguesa, que impôs dificuldades com forte marcação.

O Vasco continuou dominante na etapa final e resolveu a parada com gol de Vegetti em assistência de Payet. Com o jogo e a classificação encaminhados, Ramon Díaz aproveitou para poupar alguns dos seus principais jogadores, já de olho nas semifinais do Carioca. O jogo ficou mais morno, mas Payet ainda encontrou tempo de deixar David na cara do gol para fazer o quarto.

Gols e lances importantes

Payet faz 1 a 0. Com menos de 3 minutos, o Vasco abriu o placar em São Januário. Vegetti foi lançado em profundidade por Paulo Henrique, cruzou rasteiro na pequena área e o meia francês completou às redes. Belo gol do Cruz-Maltino.