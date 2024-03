São Paulo tem 3 zagueiros, e Palmeiras vai com força máxima; veja os times

Carpini opta por três zagueiros pela segunda vez na temporada, mas a primeira com o sistema de linha de três na defesa. Da última vez, contra o Mirassol, Diego Costa fez uma espécie de lateral-direito quando o time não tinha a bola. Sem Calleri, suspenso, o treinador optou por Luciano no comando do ataque.

Abel Ferreira escalou o que tem de melhor, com Raphael Veiga, Endrick e Flaco López à frente. Aníbal Moreno, Richard Ríos, Zé Rafael dão a sustentação no meio de campo.

O Choque-Rei deste domingo tem sabor de tira-teima: dos últimos 21 confrontos, são 7 vitórias para cada lado e mais 7 empates. No último encontro, o São Paulo levou a melhor sobre o Palmeiras na Supercopa do Brasil, conquistando o título nos pênaltis.

O Palmeiras é o único time invicto do Paulista e lidera o grupo B com 24 pontos. O time de Abel precisa da vitória para se manter com a melhor campanha geral do campeonato, o que lhe garante vantagem de mando de campo no mata-mata.

O São Paulo venceu a Inter de Limeira na última partida e retomou a ponta do grupo D, com 18 pontos, mesma pontuação do vice-líder Novorizontino. Em caso de vitória no clássico, o Tricolor pode até garantir a primeira posição do pote.

O Choque-Rei será transmitido ao vivo e com imagens pela TNT e HBO Max.