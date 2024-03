Transmissões da 11ª rodada do Paulistão: onde assistir ao jogo do seu time?

A 11ª rodada do Campeonato Paulista começou ontem com Botafogo-SP 1x1 Guarani. Entre hoje e amanhã, sete jogos serão disputados, incluindo um clássico envolvendo os últimos campeões estaduais.

Onde assistir aos jogos?

São Paulo x Palmeiras, principal clássico da rodada, não terá transmissão da TV aberta: a TNT e a HBO Max são as responsáveis pela exibição. O Choque-Rei também é o único sem o pay-per-view do torneio.

O jogo do Corinthians contra o Santo André fica só na internet: o embate na Neo Química Arena terá cobertura da CazéTV (YouTube), do Paulistão Play e do DSports.