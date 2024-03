Com Dorival, São Paulo incomoda Palmeiras até na seleção e iguala rival

O Palmeiras se acostumou a ser o time nacional com mais convocados para a seleção brasileira a cada nova lista, mas no início da 'Era Dorival Jr' o São Paulo mostrou que pode incomodar o rival agora também nesse âmbito.

O que aconteceu

Nas cinco convocações após a Copa do Mundo do Qatar, o Palmeiras liderou a lista em três. Os grupos convocados para o amistoso contra o Marrocos, contra Guiné e Senegal, ambos com Ramon Menezes, e a última lista de Diniz para pegar Colômbia e Argentina tiveram o Palmeiras liderando os clubes nacional.

Weverton, Raphael Veiga, Rony e Endrick foram os responsáveis pelo feito palmeirense. Os três primeiros estiveram nas duas convocações de Ramon Menezes, enquanto Veiga e Endrick estavam juntos na última lista de Diniz; Veiga esteve em todas as listas do último comandante, mas foi o único nome do Verdão nas duas primeiras convocações de Diniz.