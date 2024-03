Quais novidades dá para esperar na primeira lista de Dorival na seleção

Laterais: Na direita, Danilo vem atuando como zagueiro — e prefere jogar assim. Yan Couto é destaque no Girona, ofensivamente. Mas vem de um mês em que foi "bagunçado" por Vini Jr no jogo contra o Real Madrid. Emerson Royal não é titular fixo do Tottenham. Na esquerda, podem vir Carlos Augusto, da Inter de Milão, e alguma opção brasileira, como Guilherme Arana ou Ayrton Lucas. Renan Lodi foi para a Arábia Saudita.

Volantes: Caminho sedimentado para João Gomes ter nova chance - ele já tinha sido convocado com Ramon Menezes. Agora, está bem no Wolverhampton. Bruno Guimarães é presença natural. Douglas Luiz está jogando muito no Aston Villa. Casemiro é o principal nome do setor.

Meias: Lucas Paquetá deve voltar, após período fora da seleção. O jogador viu seu nome envolvido em um suposto esquema de apostas, mas seguiu jogando em seu clube e está fazendo a diferença no West Ham. Andreas Pereira é outra possibilidade, ainda mais sem Neymar como criador da seleção.

Atacantes: Astros do Real Madrid, Vini Jr e Rodrygo são nomes certos. Martinelli está bem no Arsenal. A novidade pode ser Savinho, do Girona. Raphinha, do Barcelona, é outro nome cotado. Richarlison voltou à boa fase e tem feito gols pelo Tottenham. Gabriel Jesus ficou um tempo afastado com lesão no joelho e precisa recuperar ritmo. Vitor Roque ainda busca mais minutos no Barcelona. Endrick vem de decepção com a seleção sub-23. E Pedro, que já trabalhou com Dorival, não para de fazer gols no Flamengo.

Qual o cenário

Dorival tenta revigorar a seleção depois de um 2023 complicado. O ano foi marcado pelo comando interino de Ramon Menezes e a rápida passagem de Fernando Diniz.