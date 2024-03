Gabigol será desfalque do Fla contra o Madureira após exame apontar lesão

Duelo no ataque. Gabigol não vem sendo titular e, na atual temporada, é opção para a vaga de Pedro.

Os atletas Gabi e Wesley não serão relacionados para o jogo contra o Madureira, neste sábado (2), às 16h, no Maracanã. Após realização de exames, foram constatadas pequenas lesões musculares. #CRF -- Flamengo (@Flamengo) March 1, 2024

Levantar a taça. A equipe do técnico Tite lidera a Taça Guanabara, com 24 pontos — o Fluminense, segundo colocado, tem 21. O torneio é em pontos corridos e o Fla está muito perto de levantar a taça do primeiro turno do Estadual.

Canal do Flamengo no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.