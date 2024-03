Como os galácticos transformaram o Real Madrid no clube mais rico do mundo

No quadro "Finanças do Esporte", que acontece toda sexta no De Primeira, o colunista Rodrigo Mattos mostrou como a era dos galácticos transformou o Real Madrid no clube mais rico do mundo.

O Real revolucionou a utilização da imagem dos jogadores e passou a tratá-los como grandes marcas globais. A chegada de craques como Figo, Zidane, Ronaldo e Beckham foi fundamental nesse processo, apontou Mattos.

Assim, entre 2000 e 2005, o Real aumentou sua receita em 68% e ultrapassou o Manchester United como clube mais rico. Em 2010, na segunda era galáctica (CR7, Kaká & Cia), o time merengue se tornou o primeiro a faturar acima dos 400 milhões de euros.