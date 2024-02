Suspeito de racismo contra menina que usava camisa de Vini Jr é preso

A polícia espanhola prendeu um torcedor do Atlético de Madri suspeito de ataques racistas contra uma menina de oito anos que usava a camisa de Vini Jr. nos arredores do estádio Metropolitano, durante o clássico de setembro do ano passado.

O que aconteceu

As autoridades conseguiram identificar o agressor por meio de vídeos fornecidos por um jornalista presente no local, culminando na sua detenção e posterior apresentação judicial.

A notícia da detenção do suspeito foi publicada pela imprensa espanhola na manhã de hoje (29). Na época, o episódio gerou muita repercussão internacional.