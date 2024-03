Jogador inventa drible acrobático com cambalhota, mas se atrapalha; veja

Cristian "Mameya" Muñoz, camisa 10 do Atlético La Roca — que disputa as divisões regionais do futebol hondurenho — decidiu inovar para passar pela marcação de seus adversários: ele criou um drible, mas não teve muito sucesso.

Lo que pasa en la Liga Mayor de Honduras. Ni Ronaldinho se atrevió a tanto. pic.twitter.com/5rdnO2TI8n -- TDTV (@tdtvhn) February 29, 2024

O que aconteceu

Cambalhota com a bola presa entre as pernas. Depois de tentar uma jogada individual pela ponta direita, Mameya invadiu a área e, diante de dois adversários, prendeu a bola com os pés e deu uma cambalhota, tentando passar entre os rivais.