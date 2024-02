Efeito Carille: Santos prioriza liderança geral e define força máxima

O técnico Fábio Carille se recusa a poupar no Santos mesmo disputando a liderança geral do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

O Peixe luta para ter força máxima diante do Red Bull Bragantino, domingo, às 18h, no estádio Nabi Abi Chedid. Giuliano se recupera de um incômodo na panturrilha, mas deve ficar à disposição de Carille.

Carille não pretende poupar e mira a liderança geral. Com classificação garantida nas quartas do Paulistão, a ideia é se manter líder da tabela geral da competição pensando no mata-mata e na participação da Copa do Brasil.