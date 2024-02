São Paulo: três motivos para acreditar na vitória e dois para desconfiar

Lucas de volta. O craque voltou a jogar na segunda etapa do jogo contra o Guarani. Ele não atuava desde o clássico contra o Corinthians.

Zaga titular também volta. Depois de cumprirem suspensão, Arboleda e Diego Costa também estarão à disposição de Thiago Carpini para o jogo..

Motivos para desconfiar

Momento de oscilação. O São Paulo não tem conseguido convencer nas últimas partidas e vem de quatro jogos sem vitória: derrota para a Ponte Preta e Santos, empates com Red Bull Bragantino e Guarani.

Gramado. Fotos recentes do Mané Garrincha mostram um gramado em estado ruim devido a eventos que ocorreram no local.

