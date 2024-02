São Paulo: Lesão de Luiz Gustavo 'satisfaz' ansiedade de Carpini por James

Carpini queria ter James em campo desde o clássico contra o Corinthians. O treinador conversa com o meia desde aquela partida para relacioná-lo para os jogos, mas nunca obteve o aval do colombiano.

Já em litígio com o Tricolor, James optou por ficar fora das listas de relacionados. O colombiano já analisava o seu futuro e acabou não indo para a Neo Química Arena nem para Belo Horizonte jogar a Supercopa.

O treinador ficou contente com a permanência do meia. Carpini já estuda diferentes formas de utilizar o atleta na equipe e James deve jogar contra a Inter de Limeira nesta quarta-feira.

