RMP: Se Gabigol sair do Flamengo, Marcos Braz não se elege nem a síndico

O colunista Renato Maurício Prado avaliou no Fim de Papo que uma eventual saída de Gabigol de graça do Flamengo no fim do ano vai atrapalhar os planos eleitorais tanto do presidente Rodolfo Landim como do vice de futebol, Marcos Braz. Segundo RMP, o atacante se perdeu no Fla em 2023, mas ainda pode se recuperar no clube.

'Gabigol achou que era o Neymar do Brasil no ano passado': "O Gabigol começou a 'Neymarzar', no pior termo de Neymar, no ano passado. Foi o ano de desbunde do Gabriel, um ano antes ele tinha decidido mais uma Libertadores e tinha decidido uma Copa do Brasil. Aquele pênalti que ele bate contra o Corinthians, ele incendiou o Maracanã, ele incendiou até o Rodinei, que acabou fazendo o gol do título. O Gabigol se perde (e aí eu concordo com todas as críticas) no ano passado. Em 2023, ele realmente achou que era o Neymar do Brasil e começou a fazer todas as bobagens que o Neymar faz fora de campo, todas as atitudes antiprofissionais que o Neymar tem fora de campo, e se perdeu completamente. Não foi só ele que se perdeu, mas ele, como principal símbolo daquele Flamengo, foi o que mais ficou evidente. Até porque os outros se perderam jogando mal, mas ele, não, resolveu ser Lil Gabi, se meter onde não devia, enfim, um monte de bobagens".

'Se Gabigol sai de graça, Marcos Braz não se elege a síndico': "Ele ainda tem chance de se recuperar. Eu tenho quase certeza que se ele não se recuperar no Flamengo e for para outro clube, neste outro clube ele vai se recuperar, porque ele ainda tem bola e vai com gana. No Palmeiras, por exemplo, ele ia voar, ou alguém tem dúvida que ele é melhor que o Flaco López ou que o próprio Rony? O problema do Gabriel é que os dirigentes do Flamengo, para variar, estão metendo os pés pelas mãos. Imagina o Gabigol indo embora de graça no final do ano e jogando um bolão no ano seguinte num grande time, isso é o que os dirigentes do Flamengo querem evitar, querem vender antes, mas morrem de medo porque esse ano tem duas eleições que interessam diretamente aos dois cabeças do futebol do Flamengo. Tem a eleição do próprio Flamengo, em que o Landim não pode ser candidato, mas vai querer fazer o sucessor; e tem a eleição para vereador do Marcos Braz, imagina se o Gabriel sai, o Marcos Braz não se elege nem a síndico de prédio. Ele já está por baixo depois da história da mordida na virilha, imagina se o Gabriel sai de graça".