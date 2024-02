Botafogo atropela com show de Jr. Santos e pega Bragantino na Libertadores

Antes disso, o Botafogo volta a jogar no sábado (3) em decisão do Campeonato Carioca. A equipe tem clássico contra o Fluminense e precisa vencer para sonhar com uma vaga na semifinal da Taça Guanabara.

Classificação e jogos Libertadores

Como foi o jogo

Os mandantes foram avassaladores diante de um destemido Aurora na etapa inicial. Júnior Santos abriu a contagem ainda aos 2 minutos, Tiquinho Soares encerrou um jejum de seis partidas ao ampliar e Savarino, já nos acréscimos, marcou o terceiro gol brasileiro sobre um rival que deu muito espaço e foi para o intervalo desnorteado.

No 2° tempo, a parceria Júnior Santos-Tiquinho voltou a funcionar: o camisa 11 marcou mais duas vezes antes dos 30 minutos — e em ambas com passe do camisa 9. Fragilizado, o time boliviano tomou mais um da estrela da noite, que fechou a conta com quatro gols marcados.