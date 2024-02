Libertadores: Bragantino sofre, vence nos pênaltis e pode encarar Botafogo

Como foi o jogo

Ataque esbarra na defesa. O 1° tempo foi basicamente de um time só: o Bragantino. Os mandantes tentaram pressionar os colombianos, que sustentaram as investidas e, bastante organizados taticamente, conseguiram proteger bem a meta de Contreras. O goleiro só precisou trabalhar uma vez, em finalização de Vitinho.

Classificação e jogos Libertadores

Na etapa final, a novela foi a mesma. Os paulistas passaram a explorara as bolas paradas, mas seguiram sem sucesso e acabaram consagrando os zagueiros adversários. Os visitantes, por outro lado, se arriscaram em alguns contra-ataques antes do apito final que gerou as penalidades.

E nos pênaltis?

Cleiton iniciou brilhando ao defender o pênalti de Salazar e viu Lincoln converter sua cobrança: 1 a 0.

Pineda fez o primeiro do Águilas, mas Nathan Mendes também marcou: 2 a 1.