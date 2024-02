Marcílio Dias x Vasco: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Estaduais. O Marcílio Dias faz boa campanha no Catarinense e ocupa a segunda colocação, atrás apenas do Criciúma. O Vasco ocupa a quarta colocação e briga por vaga nas semifinais do Carioca.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Desfalque de peso. O time de Ramón Díaz não terá o meia Payet, que apresentou um quadro gripal e será poupado.

Prováveis escalações

Marcílio Dias: Filipe; Victor Guilherme, Sílvio, Renan Dutra e Rafael Carioca; Felipe Manoel, Airton e Gustavo Poffo; Tardelli, Wendell e Téssio Cajá. Técnico: Waguinho Dias.

Vasco: Léo Jardim; Rojas, Medel e Léo; Paulo Henrique, Zé Gabriel, Galdames e Lucas Piton; Adson, Vegetti e Rossi. Técnico: Ramón Díaz.

Marcílio Dias x Vasco -- 1ª fase Copa do Brasil

Local: Hercílio Luz - Itajai - SC

Data e hora: 27 de Fevereiro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Transmissão: Premiere e SporTV