Ataque funciona, Vasco vence Marcílio Dias e avança na Copa do Brasil

O Vasco dominou o restante do primeiro tempo e acabou premiado no fim. Controlando a posse de bola e sendo mais perigoso, o cruz-maltino conseguiu voltar a ter vantagem com gol de Adson, na reta final da primeira etapa.

Acréscimos de loucura! Depois do minuto 45, os dois times tiveram oportunidades claras para marcar. Téssio, do Marcílio Dias, carimbou a trave e viu Léo Jardim fazer grande defesa. Do lado do Vasco, Vegetti e Medel pararam no goleiro Filipe.

Léo Jardim foi herói e vilão no início do segundo tempo. Milani quase marcou depois de o goleiro do Vasco sair mal em um escanteio, aos 10. Quatro minutos depois, Léo Jardim fez grande defesa em chute cruzado de Téssio.

David tranquilizou o torcedor vascaíno, que fez a festa no Hercílio Luz. Com um gol aos 30 minutos do segundo tempo, o atacante esfriou o ímpeto dos anfitriões — e a partida como um todo. Por outro lado, ele acendeu a torcida cruz-maltina, que celebrou a classificação fora de casa.

FICHA TÉCNICA

Marcílio Dias 1 x 3 Vasco da Gama

Competição: Copa do Brasil - 1ª fase

Local: Estádio Hercílio Luz, em Itajaí (SC)

Data e horário: 27 de fevereiro de 2024 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco

Cartões amarelos: Victor Guilherme e Araújo (MAR); Léo Jardim (VAS)

Gols: Vegetti, aos 10, Zé Eduardo, aos 15, e Adson, aos 40 minutos do primeiro tempo; David, aos 30 minutos do segundo tempo.